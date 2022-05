Geen twee op een rij voor Stoffel Vandoorne maar hij blijft wel WK-leider na EPrix van Berlijn

Geen Formule 1 dit weekend, wel Formule E.

De Duitse hoofdstad Berlijn is dit weekend de place to be voor de Formule E, goed voor races 7 en 8 op de kalender. Nadat Stoffel Vandoorne twee weken geleden nog de beste was in Monaco en aan de leiding kwam van de WK-stand, moest hij nu tevreden zijn met 'maar' ene achtste plek na de kwalificaties.

Maar Vandoorne kende zoals wel vaker een betere race dan kwalificatie. In zijn Mercedes snelde hij 5 bolides voorbij, goed voor de derde plek. Dat was toch nog met twee seconden achterstand op winnaar Edoardo Mortara. De Zwitser van Rokit Venturi vertrok vanop pole positie en gaf die plek niet meer af.