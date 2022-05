Nog tijdstraffen in de GP van Miami: voor topteams wijzigt er niets maar Fernando Alonso valt uit de top tien

De einduitslag van de GP van Miami is nog aangepast door enkele tijdstraffen. Fernando Alonso is de pineut en valt uit de top tien.

Fernando Alonso had tijdens de race al een tijdstraf gekregen voor een aanrijding met de AlphaTauri van Pierre Gasly. Hoewel de Alpine-rijder als achtste over de finish reed, werd hij daardoor aanvankelijk als negende in de einduitslag opgenomen.

Een paar uur na afloop van de race volgde er nog slechter nieuws voor Alonso: wegens het voordeel halen uit het afsnijden van een bocht kreeg de Spanjaard nog eens tien seconden aan zijn broek. Daardoor belandt Alonso op de elfde plek. Dus buiten de top tien en buiten de punten.

Alonso moves down to P11 following penalty ā¬‡ļø

Stroll promoted to P10 ā¬†ļø#MiamiGP #F1 https://t.co/GggFFDUf1K — Formula 1 (@F1) May 9, 2022

Lance Stroll van Aston Martin eindigt zo op de tiende plaats en pakt nog één puntje in deze GP van Miami. De meeste punten waren in Miami weggelegd voor Max Verstappen: de Nederlander pakte 26 punten (overwinning + snelste ronde). WK-leider Charles Leclerc beperkte met 18 punten de schade.