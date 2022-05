Red Bull en Ferrari steken zich niet weg in derde sessie in Miami: toptijd voor Pérez en Verstappen vermijdt crash

Red Bull kende tot dusver geen zorgeloze dagen in Miami, maar deed het goed in FP3. Ferrari wilde ook wel met de beste tijd uit de derde training naar de kwalificaties. Die was echter voor Pérez.

De grote namen zouden zich al snel op de baan begeven in de derde vrije training. Verstappen had nog maar net de tijd van Leclerc van de tabellen gereden, of de sessie moest gestopt worden. Ocon was gecrasht in bocht 14, een gelijkaardig incident met de crash van Sainz een dag eerder. Na de hervatting van de oefensessie gingen ze bij Ferrari verse zachte banden halen en dat rendeerde. De 1:30.981 van Leclerc was de nieuwe toptijd. Het was dan uitkijken naar een tegenzet van Red Bull en die bleef niet uit. Eerst zorgde Pérez voor een nieuwe beste tijd en Verstappen deed nog beter dan zijn teamgenoot. 2 RED BULLS EN 1 FERRARI IN TOP 3 De Red Bull-rijders bleven mekaar pushen: met 1:30.304 ging Pérez weer naar de leiding. Een hachelijk moment kwam er wel nog voor Verstappen: de Nederlander nam een stuk van de kerbstone mee en dreigde op een crash af te stevenen, maar kon zijn bolide nog net op de baan houden. Daardoor kon hij geen gooi meer doen naar de toptijd in FP3. Dat deed Leclerc nog wel: de Monegask klopte de tijd van Verstappen, maar niet die van Pérez.