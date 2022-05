George Russell zet de snelste tijd neer tijdens de 2e vrije training in Miami, Max Verstappen met problemen

George Russell heeft de snelste tijd gezet tijdens de 2e vrije training in Miami. Max Verstappen had rem- en stuurproblemen.

Enkele uren na de 1e vrije training was er al de 2e vrije training in Miami. Zo maakten de F1-piloten voor de 2e keer kennis met het nieuwe circuit.

Na een half uurtje was er crash van Carlos Sainz. Er was een rode vlag en iedereen moest weer naar binnen. Enkele minuten nadat het circuit weer vrijgegeven was, was er opnieuw een rode vlag. Deze keer had Nicholas Latifi zijn bolide geparkeerd langs de zijkant van het circuit door een probleem met de wagen.

Uiteindelijk zette George Russell voor Charler Leclerc de snelste tijd neer. Sergio Perez die een paar keer spinde, was derde. Voor Lewis Hamilton was het al een betere sessie. Zijn tijd was de 4e tijd. Max Verstappen reed maar 1 ronde op het circuit. Hij moest snel weer naar binnen, omdat zijn rem rechts achteraan in brand vloog en hij had ook stuurproblemen.