Ferrari's voor Red Bulls van start in GP van Miami: laatste snelle ronde brengt nog wat teweeg in kwalificaties

Ferrari en Red Bull gaven het beste van zichzelf in de kwalificaties van de eerste GP van Miami. Het was Leclerc die naar de pole knalde.

Voor Magnussen, Zhou, Albon, Latifi en Ocon was Q1 al het eindstation in de kwalificaties in Miami. Logisch in het geval van Ocon, want die kon door zijn crash in de derde vrije training niet eens in actie komen. Alonso, Russell, Vettel, Ricciardo en Schumacher sneuvelden dan weer in Q2.

Voor Mercedes zeker een ontgoocheling dat Russell niet in Q3 geraakte. Wie wel de kans kreeg om te strijden voor de polepositie, was Max Verstappen. De Nederlander knalde naar een voorlopige beste tijd, die bleef staan tot er aan de laatste snelle ronde begon.

FERRARI'S DUIKEN NOG ONDER TIJD VERSTAPPEN

Verstappen maakte een foutje en kon zijn eigen tijd dus niet meer verbeteren. Charles Leclerc deed dat wel met een tijd van 1:28.796. Sainz deed ook nog een poging, maar moest zich tevreden stellen met een tweede plek. Beide Ferrari's zullen de race dus starten van op rij 1. De tweede rij zal ingenomen worden door Red Bull, met Verstappen op de derde plaats en Pérez op de vierde.