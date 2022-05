Charles Leclerc zet de snelste tijd neer tijdens de 1e vrije trainingen in Miami

Charles Leclerc heeft de snelste tijd neergezet tijdens de 1e vrije trainingen in Miami. Wereldkampioen Max Verstappen zette de 3e tijd neer.

De GP van Miami is al de 5e Formule 1-GP in 2022. Zoals gewoonlijk zijn er op vrijdag de 1e vrije trainingen. Zo kunnen de rijders en teams al een 1e keer kijken wat de juiste afstellingen zijn voor hun bolides.

Iets over halfweg de 1e vrije training crashte Valteri Bottas in de bandenmuur. Daardoor kwam er een rode vlag en werd alles even opgehouden. Op dat moment had Carlos Sainz de toptijd.

Na de onderbreking ging Max Verstappen onder de tijd van Sainz, maar op het einde was Charles Leclerc nog iets sneller: 1:31.098. George Russell had de 2e tijd, terwijl ploegmaat Lewis Hamilton maar de 8e tijd neerzette. De tijd van Verstappen was uiteindelijk goed voor de 3e plaats.