Officieel: Porsche en Audi gaan in de toekomst instappen in de Formule 1

Na lange tijd geruchten te hebben gehoord is het officieel. Porsche en Audi stappen over enkele jaren in de Formule 1. Dat heeft de CEO van Volkswagen bevestigd. Met welke teams ze zullen samenwerken, is nog niet bevestigd.

Al enige tijd is hier sprake van. Porsche en Audi zouden in de toekomst weer te zien zijn in de Formule 1. Nu heeft Herbert Diess, CEO bij Volkswagen, waar Porsche en Audi dochtermerken van zijn, via YouTube dat officieel bevestigd. Wat de plannen concreet zijn, is nog niet bekend. Porsche zou al het meest concreet zijn. Ze zouden samenwerken met Red Bull en vanaf 2026 de motoren leveren voor het team. In 2026 zouden er nieuwe regels rond de motoren komen. Voor Audi zijn de plannen minder bekend op dit moment. Volgens Reuters zouden ze een bod van 500 miljoen doen op McLaren, maar ook een overname van Alpha Romeo doet ook de ronde.