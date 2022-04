Stoffel Vandoorne pakt zege en wordt nieuwe leider in WK-stand

Stoffel Vandoorne heeft de zesde manche van het WK Formule 1 in Monaco gewonnen.

Het was voor Vandoorne de eerste zege dit seizoen, de derde uit zijn volledige carrière. Vandoorne vertrok als vierde in Monaco.

"Ik voel me heel bijzonder, want dit is de mooiste race die je als piloot kan winnen", verklaarde Vandoorne in het flashinterview na de wedstrijd.

Vandoorne wordt ook leider in de WK-stand. Op 14 en 15 mei zijn er twee races in het Duitse Berlijn.