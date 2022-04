Toto Wolff neemt Lewis Hamilton in bescherming: "Niet Lewis, maar de wagen zit op een dieptepunt"

Mercedesbaas Toto Wolff is na de Formule 1 GP in Imola nog eens teruggekomen op de problemen die ze hebben. "Lewis heeft op dit moment het materiaal niet om te tonen dat hij de beste is", zegt hij.

Voor Mercedes was het voorbije weekend opnieuw niet zo positief. In Imola reed George Russell wel nog naar een 4e plaats, maar voor 7-voudig wereldkampioen Lewis Hamilton was het anders. Hamilton reed anoniem naar een 13e plaats. "Het is voor mij nu al duidelijk dat ik niet voor de wereldtitel zal strijden", zegt hij.

Teambaas Toto Wolff excuseerde zich via de teamradio nog bij Hamilton: "Sorry voor de slechte wagen waarmee je vandaag moet rijden", zegt Wolff. "Hij is onstuurbaar, maar we blijven hard werken zodat hij sneller wordt."

Na de race herhaalde Wolff zijn woorden nog eens: "Lewis is de beste coureur ter wereld, maar door de slechte wagen kan hij dat niet tonen. Het is niet Lewis, maar de wagen die op een dieptepunt zit."

Mercedes heeft vooral last met porpoising. In Imola zag je de wagen weer enorm stuiteren over het circuit. "We verliezen daardoor veel snelheid", zegt Wolff. "Dat heeft ook veel invloed op de banden en de afstelling van de wagen."

Het team blijft zoeken naar een oplossing. Over 2 weken is er al een nieuwe GP. Dan kan Mercedes in Miami laten zien of ze het probleem al hebben kunnen oplossen.