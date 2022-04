Thierry Neuville rijdt nog naar podiumplaats in Kroatië, onwaarschijnlijke ontknoping in strijd om zege

Thierry Neuville heeft het podium gehaald in de Rally van Kroatië. Bij de ontknoping schoof de Belg nog een plek op. Veel straffer was wat zich in de strijd om de zege afspeelde.

Kalle Rovanperä leek zegezeker, tot het een halfuur voor de start van de voorlaatste rit begon te regenen. Enkel hij en Tänak hadden regenbanden in de koffer liggen. Het was echter die laatse die veruit het best met de wisselende omstandigheden omging. De voorsprong van Rovanperä verdween als sneeuw voor de zon en werd zelfs een achterstand van meer dan een seconde. Tänak dan op weg naar de overwinning? Neen, want in de afsluitende powerstage was Rovanperä een maat te sterk voor de rest van het veld en zo kon de Toyota-rijder alsnog triomferen. LEKKE BANDEN DEREN NEUVILLE NIET Naast Rovanperä en Tänak kon ook Neuville mee op het podium. Hij bereikte de finish nochtans met een beschadigde wagen en twee lekke banden. Door een goede prestatie in de voorlaatste rit kon de Hyundai-piloot op de laatste dag echter toch nog opschuiven van positie 4 naar 3.