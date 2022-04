Feestje voor Red Bull in Imola: één-tweetje ver voor grootste concurrenten uit, Verstappen knalt naar overwinning

Niet Ferrari, wel Red Bull kon een feestje vieren op het circuit van Imola. Max Verstappen knalde naar de overwinning en deed dat onbedreigd. Zijn teamgenoot Pérez werd tweede.

Meteen chaos bij de start van de GP Emilia-Romagna: Leclerc was slecht weg en viel terug van plek 2 naar 4. Een crash van Ricciardo en Sainz zorgde voor een korte neutralisatie. Het betekende meteen ook einde wedstrijd voor Sainz: niet de start die ze bij Ferrari in gedachten hadden.

De Italiaanse renstal kreeg wel snel beter nieuws: Leclerc ging voorbij Norris naar de derde plaats. Verstappen bouwde ondertussen een mooie marge uit op de tweede rijder in de race en dat was dan nog zijn ploegmaat Pérez. Het één-tweetje van Red Bull kwam nooit in het gedrang.

STUURFOUT LECLERC

Leclerc leek op weg naar een derde plaats, maar maakte in de slotfase een stuurfout. De gouden zaak van Red Bull ging zo nog wat extra blinken. Achter Verstappen en Pérez reed Norris naar een knappe podiumplaats. Russell werd vierde, Bottas vijfde en Leclerc zesde.