Neuville maakt 40 seconden van minuut tijdstraf weer goed maar blijft 4e na dag 2 in Kroatië

Thierry Neuville had gisteren een echte baaldag in Kroatië. Ondertussen is hij na dag 2 teruggekomen tot op anderhalve minuut van leider Rovanpera maar blijft hij wel op plek 4 staan.

Neuville beging gisteren een snelheidsovertreding door 156 km/u te rijden waar hij maximaal 80 mocht. Daarvoor kreeg hij al een tijdstraf en een boete maar de FIA besloot 's nachts om Neuville nog een extra straf te geven en hem opnieuw 1 minuut achteruit te zetten waardoor Neuville plots op meer dan 2 minuten op plek 4 kwam te staan in Kroatië. Na een overwinning in manche 12, enkele andere goede resultaten en een lekke band bij leider Rovanpera heeft Neuville na dag 2 opnieuw 40 seconden ingehaald al blijft hij wel op de 4e plaats staan. Zondag is de laatste dag van de Rally van Kroatië. ⏱ After SS13 @croatia_rally 🇭🇷



1. Rovanperä

2. Tänak +13.0

3. Breen +1:03.5

4. Neuville +1:14.7

5. Evans +1:56.8

6. Katsuta +5:26.5#WRC #HMSGOfficial #CroatiaRally — Thierry Neuville (@thierryneuville) April 23, 2022