Verstappen pakt pole positie in chaotische kwalificatiesessie vol regen en rode vlaggen

Max Verstappen heeft de eerste mentale klap uitgedeeld in de GP van Imola. De Nederlander was vrijdag de snelste in de kwalificaties en start zaterdag als eerste in de sprintrace.

We kregen geen beklijvend duel tussen Verstappen en Leclerc in de kwalificaties van de GP van Imola. Na een crash van Sainz in Q2 volgde er regen in Italië waardoor de rijders die niet in de top 10 stonden hun tijd ook niet meer konden verbeteren. Onder hen ook de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton.

In Q3 stopte het niet met regenen en omdat de rijders hun bolide zo tot de limiet pushten, ging er regelmatig iemand van het circuit af wat resulteerde in meer rode vlaggen. Tussendoor had Verstappen de snelste ronde neergezet maar in de laatste drie minuten van de sessie leken er nog kansen te komen. Een crash van Norris met nog een minuut op de klok luidde echter een nieuwe rode vlag in waardoor de kwalificatiesessie met een sisser eindigde.

Zaterdag staat de sprintrace op het programma in Imola. De uitslag van die sprintrace bepaalt de startrid voor de race van zondag.