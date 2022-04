Ideaal begin voor Ferrari in thuisland: WK-leider Leclerc met snelste tijd, teamgenoot binnen seconde in FP1

Ferrari had niet beter kunnen beginnen aan het raceweekend in zijn thuisland. WK-leider Leclerc knalde in FP 1 naar de snelste tijd.

Het waren verraderlijke omstandigheden in de eerste vrije training van de GP Emilia-Romagna, want het had geregend op Imola. Onder meer Lando Norris had er moeite mee: de McLaren-rijder reed meerdere malen in het zand.

FERRARI MAAKT BESTE INDRUK

Aan het einde van de training moest de oefensessie daardoor even stopgezet worden, maar deze kon wel al snel weer hervat worden. Ook in deze omstandigheden maakt Ferrari voorlopig de beste indruk. Niemand kwam in de buurt van de 1:29.402 van Charles Leclerc.

De enige die binnen een seconde van zijn tijd kwam, was zijn teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard was acht tiende van een seconde trager. De snelste derde tijd in de eerste vrije training kwam op naam van Max Verstappen.