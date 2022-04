Hamilton wil samen met andere grote naam voetbalclub Chelsea overnemen maar Verstappen denkt daar het zijne van

Max Verstappen staat erom bekend vrijuit zijn mening te geven. Ook over de plannen van Hamilton doet de Nederlander dat.

In verschillende media is verschenen dat Lewis Hamilton zich net als tennisster Serena Williams aangesloten heeft bij een bepaald consortium, dat een overnamebod wil doen op de Britse voetbalploeg Chelsea. De Rus Roman Abramovitsj is sinds 2003 eigenaar van die club. Door de spanningen met Rusland is de oligarch niet meer welkom in het Verenigd Koninkrijk en is het zoeken naar nieuwe investeerders.

Ik dacht dat Lewis een Arsenal-fan was?

Dat zouden dus onder meer Lewis Hamilton en Serena Williams kunnen zijn. Tegenover persbureau AP liet Verstappen zich uit over de plannen van Hamilton. "Ik dacht dat hij een Arsenal-fan was? Ik ben supporter van PSV, dus zou ik nooit Ajax kopen. Wanneer een Arsenal-fan voor Chelsea gaat, is dat op zich interessant te noemen. Maar uiteindelijk doet iedereen met zijn geld wat hij wil, dus laten we afwachten hoe het afloopt."

De Red Bull-rijder maakt overigens nog een andere bedenking. "Sowieso zou ik, als ik een voetbalclub zou kopen, altijd volledig eigenaar willen zijn en niet slechts voor een bepaald percentage. Dan kan je zelf alle beslissingen nemen."