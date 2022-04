Carlos Sainz verlengt zijn contract bij Ferrari met 2 jaar tot 2024

Carlos Sainz heeft zijn contract bij Ferrari verlengt met 2 jaar. Hij zal tot en met 2024 voor dat team rijden. Sainz wordt zo voor sterke seizoenstart beloond.

In de aanloop naar de GP in Imola heeft Carlos Sainz zijn contract bij Ferrari met 2 jaar verlengd. Hij zal daardoor nog tot en met 2024 voor hen rijden. Sinds 2021 komt hij al in actie voor de Italianen.

Dit seizoen begon Sainz sterk. Hij reed al 2 keer naar het podium en staat zo 3e het WK met 33 punten. Ook dankzij de sterke prestaties van zijn ploegmaat Charles Leclerc (2 zeges) staat Ferrari 1e bij de constructeurs (104 punten). Ferrari heeft Sainz nu dus beloond met een contractverlenging.