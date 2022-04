Mercedes-baas staat versteld van progressie bij Ferrari: "Vroeger 14 pk's achter maar nu 14 pk's voor, nog nooit gezien"

Het is wennen voor Mercedes, voorlopig pas het derde snelste team in de F1. Dat Ferrari zo'n progressie maakte, ligt daar mee aan de basis van.

Terwijl Mercedes de vorige jaren vooral met Red Bull rekening moest houden en Ferrari ver achterop hinkte, is het de Italiaanse renstal dat dit seizoen voorlopig de snelste en meest betrouwbare wagen heeft. Mercedes-baas Toto Wolff spreekt zijn respect uit in AS. "Ik kan ze alleen maar feliciteren. We zien een grote stap voorwaarts bij Ferrari."

Die is zo groot dat Wolff geen soortgelijke situatie uit de Formule 1-geschiedenis kan aanhalen. "Vroeger liepen ze altijd zo'n 14 pk achter, nu staan ze 14 pk voor. Ik heb nog nooit eeder in zo'n korte tijd zo'n grote vooruitgang gezien."

UITSTEKENDE MOTOR

Ook de Ferrari-motor doet het gewoon uitstekend. "Met deze krachtbron hebben ze bewezen dat ze het kunnen", klinkt het bij Wolff. Na drie GP's leidt Charles Leclerc in het kampioenschap en is Ferrari ook de snelste in de constructeurs. Ondans de mindere snelheid staat Mercedes wel tweede bij de constructeurs. Eén van zijn rijders, George Russell, is ook tweede in de WK-stand bij de piloten.