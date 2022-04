Vandoorne sleept er nieuwe top vijf uit in Rome, Nieuw-Zeelander van Jaguar pakt de dubbel in Italiaanse hoofdstad

Door twee keer in de top vijf te eindigen in Rome, is het voor Stoffel Vandoorne een best geslaagd weekend geworden. Jaguar had het meeste te vieren.

Zaterdag had Stoffel Vandoorne de pole veroverd in de eerste ePrix van Rome, waarna hij tijdens de race een tijd lang in de running was voor de overwinning. Uiteindelijk eindigde hij als vierde. In de tweede ePrix van het weekend in Rome moest hij iets minder hoog mikken, maar reed hij wel de hele race knap in de subtop.

Vandoorne kwam aan het einde van de wedstrijd in zijn Mercedes als vijfde over de streep. Twee keer bij de eerste vijf: dan mag je niet klagen. De grote triomfator van het weekend is echter ontegensprekelijik Mitch Evans van Jaguar.

A thrilling race in rome comes to an end with @svandoorne in P5 and @nyckdevries in P15 due to the 10 seconds time penalty. šŸ#WeDriveTheCity #ABBFormulaE #RomeEPrix pic.twitter.com/gDeFDe5MHq — Mercedes-EQ Formula E Team (@MercedesEQFE) April 10, 2022

De Nieuw-Zeelander had zaterdag al gewonnen en kon nu opnieuw vieren. Het werd deze keer een tweede plaats voor Vergne en een derde plaats voor Frijns.