Leclerc pakt zege in Australië, Verstappen valt voor 2e keer in 3 races uit met problemen power unit

Leclerc startte met zijn Ferrari vanop pole positie maar de erelijst leerde ons dat de polesitter in het Albert Park niet noodzakelijk altijd de race won. Maar Leclerc startte perfect en hield Verstappen achter zich. Verder was ook Hamilton goed weg. De Brit stoomde door na plek 3.

Maar in de eerste wedstrijdrondes kreeg Ferrari ook een teleurstelling te verwerken want na een enorm slechte start eindigde Sainz na enkele rondes al in de grindbak en was zijn race gedaan.

De podiumplaatsen leken vast te liggen met Leclerc als winnaar en daarachter de Red Bulls van Verstappen en Perez maar net zoals in Bahrein kreeg Verstappen plots problemen met de power unit en was zijn race abrupt ten einde. Perez kon zo de tweede plaats meegraaien en George Russell eindigde voor zijn teamgenoot op P3.

LAP 39/59



Max Verstappen is OUT of the race!!! ❌



He's had to retire the car after being asked by his engineer to stop at Turn 2#AusGP #F1 pic.twitter.com/hLz41lNaLf