Eén winst en twee DNFs: "Veel werk aan de winkel", volgens Max Verstappen

Het zal nog aartsmoeilijk worden voor Max Verstappen om zijn wereldtitel met succes te verdedigen.

De Nederlander won dan wel de GP van Saoedi-Arabië, in de andere twee GPs haalde Verstappen de finish niet terwijl Leclerc al tweemaal won én een keertje tweede werd. Bovendien lijken de Ferrari's niet van plan om tijdens het seizoen een mindere dag te hebben.

In Australië rook Verstappen een vreemde vloeistof meldde hij via de boordradio. De teamleiding spoorde Verstappen aan om de wagen aan de kant te zetten en uit te stappen. Ze kregen gelijk want de stewards moesten een kleine vlam blussen aan de achterkant van de wagen van Verstappen.

"Dit is heel slecht. Er is veel werk aan de winkel. Ik had geen kans om van Leclerc te winnen maar onze wagen was vandaag neit goed genoeg. Over het algemeen zijn ze elke wedstrijd beter op de banden, dat is ook nog een werkpunt voor ons", vertelde Verstappen na zijn uitval in Albert Park.