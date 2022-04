Geen pole position voor Max Verstappen in de Grote Prijs Formule 1 van Australië:"Ik ben blij met mijn tweede plaats, maar als team willen we meer"

Deze morgen stonden de kwalificaties voor de Grote Prijs Formule 1 van Australië op het programma. Max Verstappen heeft de pole position niet te pakken gekregen.

Het is Charles Leclerc die met een ultieme poging tóch nog pole position afsnoept van Max Verstappen! Het verschil op de meet: 0,286 seconden. Sergio Pérez start morgen vanaf P3, voor Lando Norris en Lewis Hamilton. Voor Leclerc is het zijn tweede pole van het seizoen, voor Ferrari de eerste pole in Australië in vijftien jaar tijd.

Fernando Alonso had pech in Q3. De Spanjaard was op weg naar een geweldige tijd, maar hij verloor de controle over zijn stuur en belande in de muur.