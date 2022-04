Max Verstappen mengt zich in de debatten maar opnieuw een Ferrari de snelste

Max Verstappen gaat niet zomaar toekijken hoe Ferrari zich in de beste positie manoeuvreert. Zoveel is zeker. Al is het wel opnieuw een Ferrari die de snelste was in een vrije training.

Charles Leclerc deed er niet lang over om een voorlopige besttijd neer te zetten in de tweede oefensessie. Minder goed nieuws viel te rapen bij Vettel, die de hele sessie moest toekijken hoe de andere rijders de baan op gingen terwijl de schade aan zijn Aston Martin hersteld werd. Ondertussen pushten de Ferrari-rijders mekaar om het maximale uit hun bolide te halen. Omdat Stroll een brokstuk op het circuit had achtergelaten, moest de training even stopgezet worden, maar al snel ging het licht weer op groen. FERRARI'S NEMEN POSITIES 1 EN 3 IN Max Verstappen bedreigde de tijd van Charles Leclerc nog, maar het is wel degelijk laatstgenoemde die met 1:18.978 de snelste was. Verstappen moest twee tienden van een seconde op hem toegeven, Sainz bijna vier tienden. Een mooie 1 en 3 dus voor Ferrari, maar Verstappen mengt zich ook in de strijd. Alonso was in zijn Alpine goed voor de vierde tijd.