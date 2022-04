Ferrari's sneller dan de Red Bulls in eerste vrije training in GP van Australië

Ferrari vs Red Bull: dat is de strijd momenteel in de F1. In de eerste vrije training in Australië toonde de Italiaanse renstal zich iets sneller.

Lando Norris zette een eerste snel rondje neer in de openingsminuten van de eerste vrije training. De grote namen gingen er zich nadien toch ook mee moeien. Met als eerste Verstappen, die twee tienden van een seconde sneller ging. De rode vlag verscheen nadien een eerste maal, vanwege een brokstuk dat van de baan gehaald moest worden. Lang duurde dat niet. Na de hervatting kwamen de Ferrari's op de proppen met de beste rondetijden: Sainz ging nog een tikkeltje sneller dan zijn teamgenoot Leclerc. TERUGKEER VETTEL De sessie moest nog een keertje gestopt worden na een probleem bij de wagen van Vettel, die na twee gemiste GP's door Covid-19 zijn terugkeer maakte. De oefensessie duurde nadien nog even verder, maar aan de beste tijden veranderde er niets meer. De toptijd kwam op de naam van Sainz. Leclerc werd tweede. Op plaatsen 3 en 4 vond je respectievelijk Red Bull-rijders Pérez en Verstappen.