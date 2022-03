Formule 1-rijders gaan volgend jaar 's avonds racen in Las Vegas

Het is zover: het Formule 1-spektakel keert terug naar Las Vegas. De rijders zullen zich daar 's nachts op de baan kunnen uitleven.

Het zit al een hele tijd in de pijlijn en nu is het ook officieel: er komt een GP van Las Vegas aan in de Formule 1. Die zal in 2023 georganiseerd worden. Er zal een circuit uitgetekend worden rond de beroemde Las Vegas Strip. Ook zullen de F1-piloten voorbij Caesars Palace vlammen.

Nog een opvallende zaak is dat het een race in het donker zal worden. Er zal 's avonds geracet worden. Die timing moet er mee voor zorgen dat de wedstrijd voor kijkers wereldwijd op een uur doorgaat dat hen toelaat om de race te volgen.

Het is niet voor het eerst dat een Formule 1-race zal doorgaan in Las Vegas. Dat gebeurde al begin de jaren tachtig. De laatste keer was in 1982. De GP van Las Vegas zal de derde GP in de Verenigde Staten worden op de F1-kalender.