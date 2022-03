Perez baalt na brute pech in Saoedi-Arabië: "We hadden een 1-2tje kunnen pakken"

Sergio 'Checo' Perez kon de eerste pole positie uit zijn carrière niet verzilveren met een zege. De Mexicaan baalde achteraf dan ook met de manier waarop hij de leiding verloor.

Nadat Ferrari aanstalte maakte om Charles Leclerc, de eerste achtervolger van Perez, een pitstop te laten maken, dook ook Perez de pitstraat in voor nieuwe banden. Daarop besloten de ingenieurs van Ferrari om toch nog even te wachten en net een ronde later kwam er een safety car op de baan na een crash van Latifi. Gevolg: Perez belandde op plek 4 en Leclerc nam de leiding over in de race.

Uiteindelijk kon Red Bull toch nog vieren met een overwinning van Verstappen na een prachtig gevecht met Leclerc in de slotrondes. "Zeker na vorige week kunnen we spreken van een goed weekend nu. Ik was blij met mijn eerste pole en nu ben ik blij voor Max en het team. Maar ik denk dat een 1-2tje er wel in zat. We hadden de race onder controle na de eerste stint banden."

"Maar dit is racen. Ik had een chaotischere race verwacht eigenlijk. Hopelijk kan ik in de toekomst nog eens een zege pakken", besluit de Mexicaan.