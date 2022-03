Verstappen pakt revanche in Saoedi-Arabië en wint na pittig gevecht met Leclerc

Nadat hij vorige week door motorproblemen nog uitviel, heeft Max Verstappen zijn revanche beet door de GP van Saoedi-Arabië te winnen. Hij haalde het voor de Ferrari's van Leclerc en Sainz.

Sergio Perez, die vanop pole positie van start ging, eindigde pas op de vierde plek. Al was dat vooral pech voor de Mexicaan want één ronde nadat hij van banden gewisseld had, crashte Latifi en kwam een safety car waardoor hij zijn leidersplaats kwijt was aan Leclerd.

De Monegask had de herstart perfect onder controle en zette Verstappen meteen op een seconde. In de achtergrond waren Russell en Hamilton opgeschoven naar de 5e en 6e plaats.

De race leek gereden te zijn maar toen kreeg Ricciardo te kampen met motorproblemen. Ook Alonso en Bottas vielen nog uit waardoor er een virtuele safety car van kracht was.

In de tien resterende rondes vochten Leclerc en Verstappen nog een pittig gevecht uit voor de leidersplaats De Nederlander snelde in de 47e van 50 ronden voorbij Leclerc en hield die voorsprong ook vast in het bewogen slot.

Sainz mocht mee naar het podium met Verstappen en Leclerc. Perz werd vierde, voor Russell en Ocon.