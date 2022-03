Lewis Hamilton hint op start vanuit pitstraat na slechte quali: "Wil zeker zijn dat de auto niet zo onbestuurbaar is als gisteren"

De kwalificaties in Saoedi-Arabië draaiden uit op een nachtmerrie voor Lewis Hamilton. De zevenvoudige wereldkampioen kwam niet verder dan Q1 en zal pas vanaf plek 16 starten. Of toch niet?

De Brit was op de persconferentie achteraf niet te spreken over de afstelling van de auto. Enig probleem: de ploeg mag niet meer sleutelen aan de afstelling aangezien er sprake is van parc fermé vanaf de kwalificaties.

Aan elke regel valt een mouw te passen en de ploeg mag sleutelen aan de afstelling, maar het gevolg is dat Hamilton dan vanaf de pitstraat zal moeten starten in Jeddah straks. "Misschien zal ik vanaf de pitstraat starten zodat ik zeker ben dat de auto niet zo onbestuurbaar is als gisteren", vertelt hij op de persconferentie.

"Het was mijn beslissing, ik maakte wat veranderingen in de afstelling maar ik weet niet of dat de enige reden is van de underperfomance vendaag. Het zal een lastige GP worden", besluit de Brit.