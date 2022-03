📷 Mick Schumacher verzekert iedereen van goede toestand maar moet wel forfait geven voor GP in Saoedi-Arabië

Het was even schrikken toen Mick Schumacher zaterdag tijdens de kwalificaties van de GP van Saoedi-Arabië tegen de muur knalde. De sessie lag een uur stil, maar uiteindelijk lijkt de schade toch mee te vallen.

Van de Haas waarmee Schumacher in de muur knalde blijft niet veel meer over. Maar zoals velen zeggen: "Hoe meer brokstukken, hoe groter de kans dat de coureur in de wagen er zonder al te veel schade vanaf komt", was ook hier van toepassing.

Schumacher werd ter controle wel naar het ziekenhuis overgebracht maar stelt het vrij goed. Al zal hij zondagavond niet van start gaan in de GP zelf, die komt nog net te vroeg. Haas F1 liet al weten dat ze slechts met één wagen aan de start zullen staan, die van Kevin Magnussen.

Zaterdagavond liet Schumacher zelf al via zijn socials weten dat hij in orde is enn bedankt hij iedereen voor de vele wensen van beterschap.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN — Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 26, 2022