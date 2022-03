Sergio Perez snelt naar eerste pole in F1-carrière, Hamilton haalt zelfs Q2 niet!

In Saoedi-Arabië heeft Sergio Perez de pole positie gepakt voor de race van zondag. Perez haalde het voor de Ferrari's van Leclerc en Sainz. Ook in Q1 en Q2 viel er heel wat sensatie te sprokkelen.

Want in Q1, wanneer de traagste wagens eruit vliegen, zag ook Lewis Hamilton zijn kwalificatiesessie al afgelopen. De Britse zevenvoudige wereldkampioen F1 zal morgen pas vanaf plaats 16 starten.

Q2 was het eindstation voor beide McLarens maar het meest nieuwswaardige van die 15 minuten F1 was een zware crash van Mick Schumacher. De Duitser maakte een foutje met zijn Haas en kon dat niet meer goedmaken op het stratencircuit. De impact was groot maar Schumacher zou bij bewustzijn naar het ziekenhuis zijn gebracht om louter een controle uit te voeren.

In de laatste kwalificatiesessie leek Charles Leclerc met een subleme ronde naar pole positie te rijden maar hij werd overvleugeld door een nog snellere Mexicaan in een Red Bull. Verstappen zal vanaf plek 4 starten zondag, wat het duel tussen Ferrari en Red Bull zeer interessant kan maken.