Charles Leclerc zet snelste tijd in laatste vrije oefenritten

Charles Leclerc heeft in de laatste vrije oefenritten van de GP van Saoedi-Arabië de snelste tijd gereden.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië is de tweede manche van het wereldkampioenschap Formule 1. Leclerc was 33 duizendsten sneller dan Max Verstappen.

Sergio Perez werd op 98 duizendsten derde, voor Carloz Sainz, op 274 honderdsten. Lewis Hamilton en Georges Russell waren elfde en veertiende.

Leclerc won de opener in Bahrein en was vrijdag ook al de beste in de oefenritten. De kwalificaties starten om 18 uur. De GP is zondag om 19u gepland.