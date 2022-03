Onrust in Saoedi-Arabië: raketaanval vlakbij racecircuit, Leclerc ondertussen opnieuw het snelst

Leclerc was opnieuw het snelst in de trainingen, maar daar ligt niemand wakker van. Een raketaanval nabij het circuit in Saoedi-Arabië zorgt voor ernstige onrust.

Tijdens de eerste vrije training was er al een enorme rookpluim te zien boven het circuit. Nadien werd duidelijk dat een oliedepot van Aramco op tien kilometer van het circuit het onderwerp was van een raketaanval. Volgens Reuters hebben Houthi-rebellen uit Jemen de aanslag opgeëist.

GESPANNEN SFEER

Zeer alarmerende taferelen dus in Saoedi-Arabië en ondertussen moet de Grote Prijs daar in een gespannen, onrustige sfeer doorgaan. De tweede oefensessie is alvast gewoon doorgegaan. Charles Leclerc was opnieuw de snelste man op de baan.

Met een tijd van 1:30.074 eindigde de Ferrari-rijder helemaal bovenaan. Leclerc had ook al de eerste vrije training gewonnen. Ook in deze tweede sessie was hij een tiende van een seconde rapper dan Verstappen. Sainz reed de derde tijd.