De toon meteen gezet: onmiddellijk een duel Leclerc - Verstappen in eerste vrije training in Saoedi-Arabië

De eerste GP van het seizoen was niet wat Max Verstappen ervan verwachtte. Charles Leclerc ging daar met de zege aan de haal. Wie is een week later de snelste in Saoedi-Arabië?

Bij Mercedes stuurden ze hun rijders de baan op met de zachte band. Het was echter Verstappen die in zijn Red Bull naar een voorlopige toptijd knalde: 1:31.885. Bij Ferrari keken ze het maar wat aan en zagen ze hoe de oefensessie gestopt moest worden nadat brokstukken op het circuit belandden. Eens de groene vlag opnieuw zwaaide, gingen de Ferrari's dan toch meedoen. Verstappen bleef ondertussen zijn tijd verbeteren. Het ging zeker een opsteker zijn voor Verstappen als hij in deze vrije training de snelste tijd kon neerzetten, na die opdoffer in Bahrein. LECLERC DUIKT ONDER VERSTAPPEN De winnaar in Bahrein, Leclerc, kwam ondertussen echter ook onder stoom. De Monegask knalde naar 1:30.772 en was zo meer dan een tiende van een seconde sneller dan Verstappen. Leclerc op 1 en Verstappen op 2: dat waren ook de posities in de GP van Bahrein vooraleer de Nederlander uitviel. Ze bezetten deze posities finaal dus ook in de eerste vrije training in Saoedi-Arabië. De derde tijd was voor Bottas.