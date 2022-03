Stoffel Vandoorne doet mee aan uithoudingswedstrijd in de VS en haalt de top vijf

Op de volgende Formule E-race is het nog even wachten, maar Stoffel Vandoorne kwam in de VS wel al in actie in een uithoudingswedstrijd. Hij eindigde samen met zijn ploegmaats vijfde.

Vandoorne deed mee aan de 12 Uur van Sebring. Dat is een manche uit de IMSA, het Noord-Amerikaanse uithoudingskampioenschap. Vandoorne vormde een team met Tom Blomqvist en Oliver Jarvis, twee Britten. Het was aan hen om zo snel mogelijk te gaan in de roze Acura op het circuit van de voormalige luchtbasis in Sebring, Florida.

CADILLAC WINT

De drie gaven alvast het volle pond en sleepten uiteindelijk de vijfde plaats in de wacht. Ze eindigden 27 seconden na de overwinnaars. Dat waren Earl Bamber, Neel Jani en Alex Lynn: zij bezorgden Cadillac de overwinning.

Voor Vandoorne was het een verdienstelijke prestatie in dit tussendoortje, in afwachting van de volgende ePrix in de Formule E. Vandoorne begon daar het seizoen met een tweede plek in de eerste ePrix van Ad Diriyah, maar speelde in de volgende twee races een minder grote rol. De volgende afspraak is in het weekend van 9 en 10 april: dan wordt er twee dagen na mekaar geracet in Rome.