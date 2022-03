Ferrari is helemaal terug: Leclerc en Sainz zorgen voor één-tweetje in Bahrein, Red Bull zonder punten naar huis

Na meerdere moeilijke jaren is Ferrari helemaal terug. Leclerc en Sainz deden in de GP van Bahrein meteen de hoop oplaaien bij de tifosi om eindelijk nog eens een gooi te kunnen doen naar een wereldtitel.

Het is uiteraard nog heel vroeg, maar het werk aan de nieuwe Ferrari rendeert duidelijk. Polesitter Leclerc slaagde er in de seizoensopener in om Verstappen af te houden. Een safety car bracht wel nog spanning in de wedstrijd. In tegenstelling tot in de laatste race van vorig seizoen kon ook die geen redding brengen voor Verstappen. Integendeel, zijn wagen liep helemaal leeg. De titelverdediger moest opgeven.

Ferrari op rozen, want met Sainz die zo op de tweede plaats kwam te liggen, was het gedroomde één-tweetje een feit. Zo groot de ontlading was bij de Italiaanse renstal, zo groot moet de frustratie geweest zijn bij Red Bull. Ook de wagen van Pérez begaf het nog: geen enkel punt dus voor het team uit Oostenrijk.

MERCEDES BEPERKT DE SCHADE

Het gaf ook de Mercedes-rijders, ondanks dat ze bij het begin van het seizoen slechts over de derde snelste wagen beschikken, een kans om de schade te beperken. Die kans grepen Hamilton en Russell ten volle met hun derde en vierde plaats. Magnussen, de opvolger van Mazepin, werd in zijn Haas zowaar vijfde. Bottas maakte in zijn Alfa Romeo de top zes compleet. Voor de grootste vreugdetaferelen moest je echter bij Ferrari zijn.