Wereldkampioen op koers voor kwalificaties: Verstappen ook snelste in derde vrije training in Bahrein

Het lijkt top te zitten met de wagen van wereldkampioen Verstappen in Bahrein. De derde vrije training leverde dezelfde 'winnaar' op als de tweede vrije training: Verstappen was opnieuw de snelste.

Dat bewerkstelligde Verstappen door naar een toptijd van 1:32.544 te knallen. Charles Leclerc van Ferrari kwam het meest in zijn buurt en moest net geen tiende van een seconde toegeven. De grootste opsteker voor Red Bull is misschien nog dat Pérez de derde tijd klokte en dus ook competitief was.

MERCEDES GAAT STRIJD AAN MET FERRARI

Ook de drie volgende plaatsen werden ingenomen door rijders van topteams: Russell zette de vierde beste tijd neer, Sainz was vijfde in deze sessie en Hamilton zesde. Een teken dat Mercedes op zijn minst met Ferrari toch de strijd moet kunnen aangaan.

Al zullen de kwalificaties later op de dag ons op dat vlak echt meer leren. Verstappen lijkt alvast de favoriet om een gooi te doen naar de polepositie.