Ferrari staat er meteen: Charles Leclerc sneller dan Verstappen in Q3 en is eerste polesitter in 2022

Na jaren van ellende is er licht aan het einde van de tunnel voor Ferrari. Leclerc en niet Verstappen is de eerste polesitter in het F1-kampioenschap van 2022.

Max Verstappen was de snelste in twee vrije trainingen, maar bij Ferrari hadden ze ook al wel laten zien dat ze competitief waren. Dat kwam in de kwalificaties nog veel meer tot zijn recht. Met een rijder op P1 en P3 is de kwalificatiesessie een groot succes voor Ferrari, dat eindelijk nog eens mag dromen om een rol van betekenis te spelen in de F1. Het was Charles Leclerc die naar de pole knalde met een tijd van 1:30.558. Verstappen moest een tiende van een seconde toegeven op Leclerc, net als diens ploegmaat Sainz. Verstappen zal wel mee op de eerste startrij staan. Ferrari en Red Bull waren duidelijk de twee toonaangevende teams in Q3. Pérez zette de vierde beste tijd neer. Met een vijfde plaats wist Lewis Hamilton in de kwalificaties wel de schade te beperken. Zijn ploegmaat Russell zal pas vanop plek negen vertrekken in de GP van Bahrein.