Topteams roeren zich in tweede vrije training Bahrein: Ferrari's deze keer geklopt door Max Verstappen

De tweede vrije training in Bahrein is de eerste sessie die Max Verstappen in 2022 naar zijn hand zet. De Ferrari's waren opnieuw goed voor plaatsen 2 en 3.

Dat laatste was ook reeds het geval in de eerste vrije training van de GP van Bahrein. Toen klokte Pierre Gasly de snelste tijd. Deze keer was het Verstappen die boven de Ferrari's te vinden was op de tabel met de tijdverschil.

Door de toptijd in de tweede oefensessie neer te zetten, laat Verstappen merken dat hij klaar is voor de eerste race van het seizoen. De tweede tijd was voor Charles Leclerc, de derde tijd voor Carlos Sainz. Ook bij Ferrari mogen ze voorlopig tevreden zijn.

Mercedes heeft dan weer de vierde plaats in handen in deze vrije training, met dank aan George Russell. De topteams waren dus met minstens één rijder voorin te vinden. Hamilton moet verderop in de uitslag gezocht worden.