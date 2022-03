Het Formule 1-seizoen is begonnen! Gasly is sneller dan Ferrari's en knalt naar eerste toptijd in een vrije training

Het Formule 1-seizoen is begonnen! In de eerste vrije training zorgden Gasly en de Ferrari's voor de beste tijden op het circuit van Bahrein. Pierre Gasly was het snelst in zijn AlphaTauri.

Er was al snel heel wat verkeer op de baan en ook op een rode vlag was het niet lang wachten. De Alpine van Ocon had schade opgelopen, een stuk carrosserie was op het circuit beland. Nadat de sessie hervat kon worden, zette Russell voor Mercedes de beste tijd neer. Een opsteker voor de renstal, nadat deze met snelheidsproblemen kampte tijdens de testdagen.

Het was echter maar een opflakkering, want een heel aantal rijders zouden die tijd verbeteren. Het was Pierre Gasly die met de laatste minuten op de klok de snelste tijd had gereden. Zijn 1:34.193 kon niet meer geklopt werden. Het is natuurlijk nog maar een begin.

De Ferrari's kwamen het meest in de buurt. Charles Leclerc reed de tweede tijd en was drie tienden trager dan Gasly. Sainz moest vier tienden toegeven op de Fransman.