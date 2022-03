VOORBESCHOUWING: Max Verstappen klaar om wereldtitel te verdedigen in amper te voorspellen kampioenschap

Een wereldtitel behalen is één ding, die succesvol verdedigen een andere. Max Verstappen is er klaar voor en gaat de uitdaging volop aan. Zijn bolide lijkt ook snel genoeg.

Een nieuw Formule 1-seizoen staat voor de deur, een seizoen met nog heel wat vraagtekens. Dat komt door de compleet veranderde regels én het feit dat alle teams een gloednieuwe wagen moesten ontwerpen. Er waren meer testdagen in aanloop naar de seizoensstart, er zijn een recordaantal GP's vastgelegd en het aantal sprintraces zijn utigebreid.

GEEN ONTWIKKELING VAN DE MOTOREN

Daarnaast zullen vooral de wijizigingen op technisch vlak doorwegen. De ontwikkeling van de motoren zal bevroren worden: tot 2025 mogen de motorleveranciers niet verder ontwikkelen. De brandstof moet voor 10% duurzaam zijn. Het budgetplafond is weer verlaagd, er wordt beroep gedaan op nieuwe banden en de veiligheid moet verbeter worden, onder meer door strengere crashtests voor het chassis.

Het is de vraag welke teams de meest competitieve wagens aan de start van het seizoen kunnen brengen, terwijl ze wel rekening houden met alle regels. De verwachting is dat aan de top het opnieuw dezelfde teams zullen zijn, al is een verrassing niet uitgesloten. Verstappen had alvast genoeg van verstoppertje te spelen en zette op de laatste testdag in Bahrein een hele snelle tijd neer. Red Bull lijkt helemaal klaar voor 2022.

© photonews

Bij Mercedes is het een ander verhaal. Zowel qua snelheid als qua betrouwbaarheid zijn er twijfels rond de huidige toestand bij Mercedes. Een heel andere situatie in vergelijking met de voorbije jaren, toen bij aanvang van het seizoen Mercedes vaak de snelste wagen had, of tenminste toch de evenknie was van de belangrijkste concurrent. Kan Hamilton onder deze omstandigheden mikken op een achtste wereldtitel?

© photonews

De vraag is ook of we opnieuw diezelfde tweestrijd krijgen als in 2021 of het een titelstrijd wordt met meer kanshebbers. Wat doen bijvoorbeeld de tweede rijders van Red Bull en Mercedes, Pérez en Russell? En wat met Ferrari? De Italiaanse renstal lijkt zijn huiswerk gemaakt te hebben, maar het is koffiedik kijken in welke mate er een stap voortwaarts gezet kan worden. Aan Leclerc en Sainz om de tifosi weer te doen dromen.

ONZE STERREN VOOR HET WK FORMULE 1 2022

*** Max Verstappen

** Lewis Hamilton

* Charles Leclerc - Sergio Pérez - George Russell - Carlos Sainz