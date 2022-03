Eerste GP van het seizoen zonder een viervoudig wereldkampioen na positieve coronatest

Het nieuwe Formule 1-kampioenschap zal komend weekend geopend worden in Bahrein. Sebastian Vettel zal er daar niet bij zijn. De F1-piloot van Aston Martin heeft een positieve coronatest afgelegd en mist de eerste race van het seizoen.

Meteen dus een grote naam die ontbreekt, want in zijn jaren bij Red Bull werd Vettel vier keer wereldkampioen. Na een passage bij Ferrari belandde de Duitser bij Aston Martin, dat voordien de ploegnaam Racing Point had. Reserverijder Nico Hülkenberg valt in Bahrein in.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.



Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC