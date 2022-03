Romain Grosjean ziet oude ploegmaat terugkeren naar F1: "Hadden ze aan mij niet moeten vragen"

Romain Grosjean zal voor altijd bekendstaan als de man die een van de zwaarste crashes ooit in de moderne Formule 1 overleefd heeft. Samen met Magnussen verliet hij anderhalf jaar geleden (gedwongen) het Haas F1 team.

Maar door de uitsluiting van Mazepin is Magnussen terug te bewonderen in de F1 bij Haas. Zijn voormalige ploeggenoot Romain Grosjean is nu actief in de IndyCar en zou hij niet meer in een F1-bolide willen stappen.

"Veel mensen hebben het me al gevraagd maar ik denk niet aan een comeback. Ik ben blij in de Verenigde Staten en in de IndyCar. Ik ben elke week opgewonden om te kunnen racen en te kunnen winnen. Ik ben momenteel bezig aan een nieuw hoofdstuk in mijn racecarrière, eentje die draait om het winnen van racen", klinkt het strijdvaardig.

Gelukkig heeft de Haas-ploegleiding dus niet naar Grosjean maar wel naar Magnussen gebeld. In de IndyCar is het Grosjean vorig jaar nog niet gelukt om een race te winnen. Hij werd wel tweede in Indianapolis.