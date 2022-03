Daniel Ricciardo test positief op Covid-19 maar seizoensstart niet in gevaar

Zorgen in aanloop naar de seizoensstart voor Daniel Ricciardo. De Australiër heeft Covid-19. Een test op het coronavirus heeft dat aangetoond, nadat Ricciardo wegens ziekte moest passen voor testen in Bahrein. In de eerste GP van het seizoen zal hij er wel bij zijn.

Zijn renstal stuurde vrijdagavond een bericht de wereld in. "McLaren kan bevestigen dat Daniel Ricciardo een positieve CPR-test heeft afgelegd nadat hij woensdag onwel werd in Bahrein. Daniel isoleert zich zoals de regels dat voorschrijven", klinkt het. "Onder deze regels kan Daniel wel meedoen aan de GP van Bahrein van volgend weekend", verzekert McLaren, dat bij de start van het nieuwe F1-kampioenschap dus toch zal kunnen rekenen op beide vaste rijders. "Daniel begint zich al beter te voelen en we wensen hem een spoedig herstel." McLaren Racing statement on Daniel Ricciardo. — McLaren (@McLarenF1) March 11, 2022 Op sportief vlak is het eerst nog zaak om de laatste testdag goed af te werken. "We kunnen bevestigen dat Lando Norris in de MCL36 zal rijden morgen op de laatste testdag in Bahrein."