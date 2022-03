OFFICIEEL: Kevin Magnussen keert terug naar de Formule 1 en naar vorige ploeg

De Formule 1 sluit Kevin Magnussen opnieuw in de armen. De Deen gaat opnieuw bij zijn vorige ploeg rijden: Haas haalt hem in huis als vervanger van Nikita Mazepin. Die werd uit het team en uit de F1 geweerd nadat hij de inval in Oekraïne niet schriftelijk wilde veroordelen.

Mazepin is overigens één van de Russische oligarchen die ook gesanctioneerd zal worden. Ondertussen moesten ze bij Haas uiteraard op zoek naar een vervanger en ze kwamen al snel uit bij Magnussen, die reeds voor het team gereden had van 2017 tot en met 2020.

Aan het eind van 2020 stopte het verhaal van Magnussen bij Haas en in de Formule 1, maar nu is hij dus terug. Alleen maar blije gezichten bij de hereniging. Voor zijn Haas-periode was Magnussen al een jaartje vaste rijder bij McLaren en ook een jaartje bij Renault.

Magnussen mag proberen om zijn beste eindresultaat in een WK te verbeteren: in 2018 eindigde hij op een negende stek. Zijn beste uitslag in een race is een tweede plaats, nota bene een verwezenlijking uit zijn allereerste F1-race.