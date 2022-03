Geen ochtendsessie voor Haas op eerste testdag in Bahrein

F1-renstal Haas zit met logistieke problemen. Daardoor kan het pas donderdagmiddag deelnemen aan de testdagen in Bahrein.

Tot zaterdag worden er testdagen gehouden in Bahrein. "Pas dinsdagavond is het materiaal aangekomen in Bahrein", laat Haas F1 woensdag weten. "Dat heeft een impact op ons programma, maar we willen donderdagnamiddag het circuit op."

De Braziliaan Pietro Fittipaldi komt er als vervanger van Nikita Mazepin. De Rus werd bedankt na de inval van Rusland in Oekraïne.

In 2020 verving Fittipaldi de geblesseerde Fransman Romain Grosjean in de Grote Prijs van Sakhir en de Grote Prijs van Abu Dhabi.