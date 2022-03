Is opvolger Mazepin al bekend? "Hij zal als eerste een telefoontje krijgen"

Haas F1-team moet snel op zoek naar een tweede rijder. Afgelopen week werd Nikita Mazepin de deur gewezen en de F1 begint binnen twee weken al.

Het waren de nauwe banden tussen Mazepin-senior en Poetin die zoon Nikita de das omdeden bij het Amerikaanse Haas F1 team. In de zoektocht naar een vervanger lijkt een naam het vaakste genoemd: Pietro Fittipaldi.

De Braziliaans-Amerikaanse piloot is op dit moment testrijder bij Haas en mocht in 2020 twee races plaatsnemen in een F1-bolide na de horrorcrash van Romain Grosjean.

"Hij zal als eerste een telefoontje krijgen", klinkt het bij teambaas Günther Steiner. Maar teameigenaar Gene Haas zou toch liever "voor iemand met meer ervaring gaan". Dan toch iemand zoals Giovinazzi?

Wordt ongetwijfeld zeer snel vervolgd.