Niet vanwege zijn skills, wel vanwege zijn nationaliteit: Nikita Mazepin moet vertrekken bij Haas F1

Nikita Mazepin zal volgend jaar niet meer te zien zijn in de F1.

De Rus, die vorig jaar zijn intrede maakte in de Formule 1 bij Haas F1-team wordt nu mee gestraft voor dezelfde reden als waarvoor hij in de F1 terechtkwam: zijn vader.

De steenrijjke Dmitry Mazepin bracht met Uralkali heel wat sponsoring binnen bij Haas waardoor Mazepin, op dat moment nog F2-rijder, meteen gepromoveerd werd. Al snel werd hij de minst geliefde rijder op de grid door fans. Omdat Mazepin een zitje had ingenomen van iemand die het beter had gedaan in de F2, maar ook omdat de Rus vaker Mazespin bleek te zijn.

Dmitry Mazepin is echter een goede vriend van Russisch president Vladimir Poetin en bleek ook aanwezig te zijn bij een meeting over het binnenvallen van Oekraïne. Bovendien heeft het bedrijf Uralkali nauwe banden met de Russische regering.

De F1 besloot dat Mazepin onder de neutrale vlag verder mocht racen maar de situatie binnen Haas F1 werd onhoudbaar.