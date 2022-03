'Nieuwe megadeal met Red Bull is rond: Max Verstappen wordt best verdienende Formule 1-piloot ooit'

Het winnen van het WK is voor Max Verstappen geresulteerd in een megadeal. Red Bull heeft met de huidige wereldkampioen Formule 1 een overeenkomst bereikt over een contractverlenging die hem nog jaren aan de renstal moet verbinden.

Dat staat in zowel de Nederlandse als de Engelse media te lezen. Na het veroveren van de wereldtitel zijn Verstappen en Red Bull samen rond de tafel gaan zitten. Logisch dat ze na dat succes met mekaar door willen. Die onderhandelingen zijn dus inmiddels afgerond. Die zouden resulteren in een nieuw 'monstercontract' voor Max Verstappen: de Nederlander zou bijtekenen voor verschillende jaren en per seizoen rond de 50 miljoen dollar gaan verdienen. Klopt dat, dan wordt Verstappen de best verdienende Formule 1-piloot ooit. RECORD Dat zou immers een record zijn voor de F1, Verstappen zou dan dus ook meer gaan verdienen dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Met zijn 24 jaar heeft Verstappen uiteraard nog heel wat mooie jaren voor zich. Het is nu wachten op een officiële aankondiging van Red Bull.