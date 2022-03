Formule 1 gaat nog stap verder en zegt contract op met promotor: ook komende jaren geen GP van Rusland

De Formule 1 gaat nog een stap verder in maatregelen tegen Rusland. Van de GP van Rusland zal de volgende jaren geen sprake meer zijn op de F1-kalender. De editie van dit jaar was al geschrapt als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne.

De GP van Rusland uit 2021 kan dus wel eens de laatste editie ooit zijn. Het ziet er op zijn minst naar uit dat het de laatste editie is zolang het conflict tussen Oekraïne en Rusland nog woedt. De F1 kondigde op zijn website aan dat het voorlopig niet meer naar Rusland terugkeert. "De Formule 1 kan bevestigen dat het het contract met de promotor van de Russische Grote Prijs beëindigd heeft", klinkt het. "Dat betekent dat Rusland geen race meer kan organiseren. Vorige week kondigde de F1 al aan dat het geen GP van Rusland kan houden in 2022 onder de huidige omstandigheden." NIET MEER NAAR SOTSJI Sowieso hadden Vettel en Verstappen al aangegeven niet in Rusland te willen racen, waarna de F1 dus met ingrijpende maatregelen kwam. Het stratencircuit van Sotsji zal dus snel weer aangedaan worden door de F1-piloten.