Stefan Everts niet gelukkig met val én operatie van zoon Liam

De 17-jarige Liam, zoon van Stefan Everts, liep tijdens zijn eerste GP een ingewikkelde vingerbreuk op.

Vandaag werd Everts geopereerd aan de vinger. Hij had zijn linkermiddenvinger niet alleen gebroken, maar ook verdraaid en ontwricht.

“Hoeveel pech kan iemand hebben?”, zegt vader Stefan Everts aan Het Belang van Limburg. “Liam werkt er zo hard voor, maar keer op keer gaat er iets mis.”

“En in negen van de tien gevallen kan hij er zelf helemaal niks aan doen. Zoals nu. Liam nam een fantastische start, hing in vijfde of zesde positie. En dan die klap... Ik vind dit zo erg voor hem. Dit verdient hij niet.”