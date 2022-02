17-jarige Liam Everts loopt een gecompliceerde breuk op aan zijn vinger

Het is niet al rozengeur en maneschijn voor de 17-jarige Liam Everts. De motorcrosser heeft een breuk opgelopen aan zijn hand. Aan één van zijn vingers meer bepaald. Een jammerlijk en pijnlijk gevolg van een valpartij in de GP van Groot-Brittanië.

Het is in de kwalificaties dat het reeds misliep voor Liam, de zoon van Stefan Everts, in deze GP in de MX2-klasse. Na een val in de eerste bocht maakt een foto op zijn Instagramverhaal duidelijk hoe het met hem gesteld is. Op die foto is te zien hoe zijn linkermiddenvinger helemaal naar buiten plooit.

VERDERE BEHANDELING IN EIGEN LAND

Een persbericht komt met meer informatie. Onderzoek in het ziekenhuis van Winchester heeft aan het licht gebracht dat het om een gecompliceerde breuk gaat. De verdere behandeling zal wel in zijn eigen land plaatsvinden.

Daarom reist Liam samen met vader Stefan terug naar België. Dit is de andere kant van de medaille aan het timmeren aan de weg naar de top. Een herstelperiode dringt zich op voor Liam Everts om de breuk te laten genezen.